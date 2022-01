PSG, Messi delude e un suo amico ex Barça: “Può lasciare la Francia in estate”

L'avventura di Messi al PSG non è iniziata nei migliori dei modi e per questo motivo potrebbe già concludersi quest'estate.

Con il PSG, Messi non ha disputato sin qui una stagione indimenticabile. In tutte le competizioni infatti, il sette volte Pallone d’Oro ha siglato solamente 6 gol in 16 presenze, con un totale di oltre dieci partite saltate da inizio stagione, a causa di infortuni e scarsa condizione fisica. Adesso sono diverse le voci di un addio da Parigi con un anno di anticipo rispetto alla scadenza del suo contratto, previsto per il 2023. Dalla Spagna si è pronunciato, l’ex giocatore del Barcellona e amico, Lobo Carrasco, al noto programma spagnolo El Chiringuito: "A Messi manca la vita di Barcellona. Non si è pentito della sua decisione dal punto di vista sportivo, ma a livello personale anche lui pensa di aver sbagliato. Se dovesse vincere la Champions League potrebbe restare, ma se in Europa arrivasse un nuovo fallimento sarà difficile la sua permanenza. I prossimi mesi saranno fondamentali per il suo futuro e ribadisco che se non dovesse arrivare la Champions potrebbe chiedere di lasciare la Francia".