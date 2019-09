Psg, Meunier: “Avrei potuto andarmene, ma…”

Quello di Thomas Meunier, difensore del Paris Saint-Germain, è stato tra i nomi accostati in estate alla Juventus. Il belga sembrava infatti in procinto di lasciare i francesi, con diversi club che avevano raccolto informazioni su di lui. A svelare quella che è stata la sua estate, ai microfoni di RTBF, è stato lo stesso giocatore, il cui contratto andrà in scadenza il prossimo giugno.

ESTATE – “E’ stato un periodo intenso, con molti interessamenti e discussioni. Avrei potuto andarmene, ma ci sono state delle discrepanze tra me e il club: non si arrivava mai a trovare un accordo al 100%”.