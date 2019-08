PSG, Neymar ancora out contro il Rennes: cessione più vicina

Continua a tenere banco il caso Neymar sul pianeta Paris Saint-Germain. Nonostante il fuoriclasse brasiliano sia tornato regolarmente ad allenarsi con i compagni, il suo futuro sembra comunque lontano dalla capitale francese. A maggior ragione se si pensa che, per la seconda gara consecutiva, non verrà dal tecnico Thomas Tuchel. E se nella scorsa settimana l’assenza era attribuibile alla punizione per un ritardo lungo ed un allenamento approssimativo, ora si allunga sempre di più l’ombra della possibile cessione. Barcellona e Real Madrid restano le possibilità più intriganti e realistiche, ma ancora non è chiaro quale tra i due club è in testa.