Psg, Neymar e il retroscena sul gol: “Prima della partita lo staff mi ha detto che avrei segnato su punizione…”

Successo in rimonta per il Paris Saint-Germain sul campo del Montepellier. Neymar, Mbappé e Icardi a segno per tre punti importanti in campionato. Sotto di un gol, è stata la punizione magica del brasiliano a permettere ai parigini di rimontare.

Un calcio piazzato incredibile sul quale lo stesso O’Ney rivela un particolare retroscena legato agli attimi precedenti alla gara.

LO SAPEVO – Intervistato dai canali ufficiali del club, il numero 10 ha ammesso: “Abbiamo giocato un bel secondo tempo. Sapevamo che non sarebbe stata una gara facile ma era importante vincere”, ha detto Neymar che poi rivela: “Il mio gol? (ride ndr) Prima della partita ho parlato con lo staff della squadra e ci siamo detti che avrei segnato un gol su punizione… Ero in fiducia e ci ho provato ed è uscito fuori un gran gol. Sono contento di aver aiutato la squadra a vincere”.