PSG, Neymar è un caso: non convocato per la prima in Ligue 1

Domani sera, il Paris Saint-Germain farà il suo debutto nella nuova stagione della Ligue 1. I parigini dovranno difendere il titolo conquistato nell’ultima annata, il sesto negli ultimi sette campionati. Tuttavia, tiene banco il caso Neymar. Le voci di un addio del fantasista brasiliano continuano a prendere corpo, con il giocatore conteso da Barcellona, Juventus, Real Madrid e Bayern Monaco. Oggi è arrivato un altro segnale della tensione che si respira in casa PSG: O’Ney, domani, non scenderà in campo contro il Nimes. Il Direttore Sportivo del club francese, Leonardo, si è soffermato su questo momento, senza addentrarsi nei motivi dell’esclusione, ma spiegando che le trattative per l’addio del giocatore sembrano ormai in fase avanzata. Ma il caso Neymar resta assolutamente aperto ed indecifrabile.