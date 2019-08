PSG, Neymar escluso e contestato dai tifosi: “Vattene via!”

Da sogno divenuto realtà a giocatore detestato. Nel giro di due anni i tifosi del Paris Saint-Germain hanno radicalmente cambiato idea su Neymar. Non è piaciuto ai sostenitori del club francese il drastico cambiamento dei modi di fare del fuoriclasse brasiliano, pronto a tutto pur di lasciare i campioni della Ligue 1. Così, al debutto del PSG contro il Nimes, i supporters hanno contestato aspramente O’Ney con cori e striscioni. Si è passati da insulti anche in spagnolo all’invito di andarsene da Parigi. Emblematico uno striscione comparso sulle tribune del Parco dei Principi: “Neymar vattene” il contenuto del messaggio. Il brasiliano potrebbe accontentare sé stesso ed i tifosi nelle prossime settimane, dato che è ormai dato per partente. Anche per questo motivo, il ragazzo non è stato convocato per la partita odierna.