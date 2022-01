PSG, Neymar: “Ho pensato solo che sarei stato più felice altrove”

Neymar, attaccante del PSG, ha seriamente pensato di ritornare al Barcellona.

Durante il documentario prodotto da Netflix, l'attaccante del PSGNeymar ha spiegato i motivi del suo possibile addio al club francese nel 2019 per il Barcellona: "Quando ho scelto di lasciare il PSG non è stato per colpa dei tifosi o del club. Ho pensato solo che sarei stato più felice altrove. Non ho mai avuto niente nè contro i tifosi del PSG e né contro la società. Sono molto grato a tutti quanti. Sapevo che anche se non volevo rimanere dovevo allenarmi al massimo. Se non avessi giocato bene con il PSG mi avrebbero dato tutte le colpe e non sarei andato da nessuna parte. Se avessimo perso sarei stato il primo responsabile, so il peso e la responsabilità che ho in questa squadra". Il calciatore brasiliano aveva vissuto, senza dubbio, i migliori anni della sua carriera in maglia blaugrana, nel tridente offensivo con Suarez e Messi. Con entrambi al Barcellona vinse il triplete, giocando e battendo in finale di Champions League anche la Juventus.