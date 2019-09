Psg, Neymar: “Il rapporto con i tifosi? Come una relazione: prima litighi, ma con l’amore poi passa tutto…”

Un gol di Neymar al 25′ della ripresa ha permesso al Paris Saint-Germain di espugnare il campo del Bordeaux. Il brasiliano, che in estate sembrava destinato a lasciare la Francia, ha così parlato al termine del match.

MBAPPE’ – “Sono felice di aver segnato e sono felice di poter aiutare la mia squadra. Voglio andare avanti così. Mbappé? Negli spogliatoi ha detto che deve darmi più assist… Io e lui abbiamo un bel rapporto anche al di fuori del campo, siamo tutti contenti che sia tornato”.

TIFOSI – “Il rapporto con la gente è migliorato, è come in una relazione con la ragazza: quando litighi non parli più, poi però con l’amore e le coccole tutto torna alla normalità. Darò la mia vita sul campo per portare al successo questo club”.