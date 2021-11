Psg, Neymar infortunato: “Tornerò più forte, intoppi parte della vita”

Neymar è uscito infortunato dal match tra Psg e Saint-Etienne e fa temere per le sue condizioni fisiche

Il Paris Saint-Germain esce vincitore dal match contro il Saint-Etienne, ma rischia di perdere a lungo Neymar. Infatti la stella brasiliana si è infortunata alla caviglia durante un contrasto con un avversario e la distorsione non sembra promettere nulla di buono. Infatti la dinamica dell'incidente è stata davvero seria. Il giocatore, però, ha voluto rincuorare i suoi followers attraverso i canali social: "Purtroppo questi intoppi fanno parte della vita di un atleta. Non possiamo farci nulla, se non alzare la testa e andare sempre avanti. Tornerò migliore e più forte di prima". Neymar è pronto a riprendersi presto il Paris Saint-Germain.