Psg, Neymar: “Io al Barcellona? Parlate sempre di me…”

Non accennano a placarsi i rumors di mercato attorno a Neymar. Già in estate, il brasiliano sembrava in procinto di lasciare il Paris Saint-Germain per fare ritorno al Barcellona, ma poi l’affare non è andato in porto. Adesso i blaugrana, visto anche l’opaco rendimento di Griezmann, con il francese che medita un clamoroso addio, potrebbero fare un nuovo tentativo a gennaio. L’attaccante, nel frattempo, sta tergiversando nel rinnovare il proprio contratto con i parigini.

LE PAROLE DI NEYMAR – Il fuoriclasse, intercettato dai microfoni di El Chiringuito, si è limitato a liquidare la questione con poche parole: “Io al Barcellona? Tutti parlano sempre di me… Se mi ha già convinto Jordi Alba? No, è solo un amico”.