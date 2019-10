Psg-Neymar, la pace dopo la tempesta: il club studia la proposta di rinnovo

E’ stata un’estate caldissima, quella appena trascorsa da Neymar. Il brasiliano ha cercato in ogni modo di lasciare il Paris Saint-Germain, accarezzando l’idea di tornare al Barcellona, club lasciato appena due anni fa. Alla fine, però, il fuoriclasse ha dovuto rassegnarsi all’idea di rimanere in Francia, dove in queste prime giornate di campionato è tornato subito ad essere protagonista.

PACE – La società parigina, nel frattempo, ha ricominciato a coinvolgere Neymar nelle campagne pubblicitarie ed in quelle social, rendendolo nuovamente uno dei protagonisti principali. E c’è di più: secondo quanto raccolto da AS, il Psg starebbe pensando di offrire al giocatore un rinnovo contrattuale. Dopo la tempesta, tra Neymar e il club sarebbe quindi scoppiata la pace.