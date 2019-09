PSG, Neymar rimane, ma i tifosi sono in rivolta: “Vattene via”

Non è un gran momento per Neymar. L’attaccante brasiliano era diventato uno dei profili più chiacchierati e ricercati nel corso della sessione di mercato estiva. Il suo addio al Paris Saint-Germain sembrava scontato, ma alla fine O’Ney è rimasto a Parigi. Colpa delle trattative tra PSG e Barcellona saltate sul più bello. Il giocatore comunque è pronto a mettersi a disposizione del tecnico Thomas Tuchel. Tuttavia, la buona volontà di Neymar non basta a cancellare il tentato addio agli occhi dei tifosi. I supporters parigini hanno riempito le strade accanto allo stadio di scritte contro il brasiliano: “Neymar vattene!”. Insomma il clima è sempre più ostile per O’Ney.