PSG, Neymar verso l’addio: Dybala può rimpiazzarlo

Si continua a lavorare sul mercato in casa Paris Saint-Germain. Infatti è sempre più vicina la cessione di Neymar. L’attaccante brasiliano si appresta a salutare il club parigino dopo due stagioni. Nel frattempo, si pensa già alla successione. Secondo quanto riportato da Le Parisien, i francesi si troverebbero a valutare due profili. Il primo riguarda Philippe Coutinho, in uscita dal Barcellona: il brasiliano vuole cambiare aria, ma è cercato anche dal Bayern Monaco. La seconda opzione è Paulo Dybala: l’argentino non sembra sicuro di continuare alla Juventus e l’arrivo di Maurizio Sarri sulla panchina bianconera non ha risolto i suoi dubbi. Dunque l’operazione tra i campioni di Francia e i vincitori dell’ultimo tricolore potrebbe anche decollare nelle prossime settimane.