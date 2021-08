Psg, niente debutto per Messi: Pochettino non lo convoca. C’è Donnarumma

Rimandato il debutto del sei volte Pallone d'Oro con la nuova squadra. C'è il portierone italiano tra i convocati

C'era grande attesa per le convocazioni ufficiali di Mauricio Pochettino, allenatore del Psg, per la sfida di oggi dei parigini contro il Brest. Dopo le parole del tecnico in conferenza stampa si aspettava di sapere se ci sarebbe stato il nome di Lionel Messi tra quelli a disposizione per la gara. Niente da fare: il sei volte Pallone d'Oro non compare nella lista dei giocatori che potranno prendere parte al match di Ligue 1.