PSG, non solo Allegri per il dopo Tuchel: anche Gallardo tra i candidati

Nonostante gli ottimi risultati conseguiti finora, Thomas Tuchel potrebbe non essere confermato alla guida del Paris Saint-Germain. Il club francese, infatti, non è appagato per i titoli conquistati nei confini nazionali e sogna di ritagliarsi un ruolo da assoluto protagonista anche in Europa. Per questo avrebbe deciso di puntare a un tecnico con maggiore esperienza a livello continentale. Tra i nomi accostati alla società parigina c’è stato anche quello di Massimiliano Allegri. Tuttavia, secondo quanto riportato da Infobae, Luis Ferrer, uno dei responsabili dell’area tecnica del PSG, avrebbe ammesso di guardare con attenzione anche a Marcelo Gallardo, allenatore decisivo per il ciclo straordinario del River Plate, club con cui ha vinto due Cope Libertadores in quattro anni. La corsa per la panchina francese diventa sempre più interessante.