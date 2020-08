PSG, Nuno Gomes punta su Neymar: “Può decidere da solo la finale”

Mancano poche ore alla sfida di Champions League tra Bayern Monaco e Paris Saint-Germain. I bavaresi hanno più esperienza, avendo già conquistato cinque volte questo trofeo, ma i parigini possono contare sulla classe e sulla notevole tecnica di diversi elementi. Si prospetta un incontro estremamente equilibrato nella cornice suggestiva di Lisbona.

UOMO-CHIAVE

Nuno Gomes, ex attaccante portoghese, prova a fare le carte alla finale di Champions. Queste le sue previsioni ai microfoni di RMC Sport: “Gli attaccanti del PSG hanno dimostrato di poter giocare insieme. Sono giocatori imprevedibili in termini di individualità. Neymar è un talento puro. Se si alza con il piede giusto, può decidere le sorti della finale. Certo è un lavoro di squadra ma se hai giocatori come Neymar, Mbappé o Di Maria puoi aspettarti che siano loro a decidere le sorti della partita. Penso che abbiano fatto molto bene in questa stagione. Lavorano bene insieme ma io non rischierai un pronostico, è 50-50%”.