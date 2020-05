Psg, Paredes svela il futuro di Neymar

Va o resta? E’ questa la domanda che i tifosi del Psg si stanno facendo in merito a Neymar. Da tempo il giocatore brasiliano sembra destinato ad un ritorno al Barcellona, ma i blaugrana dovranno anche fare i conti con la spesa per Lautaro Martinez. Intanto un compagno di squadra ha rivelato il futuro di O’ Ney.

SE QUEDA – Un po’ come Piqué fece ai tempi del Barcellona, anche Paredes ha voluto tranquillizzare i tifosi del Psg riguardo l’ipotetica partenza di Neymar. Il centrocampista argentino ex Roma ha parlato ai microfoni di Fox Sports: “Noi due ci sentiamo spesso, mi chiama tante volte. Parliamo tanto e sono sicuro che lui continuerà con noi al Psg“. Parole che chiudono quindi un ritorno al Barcellona? Per saperlo bisognerà aspettare quest’estate.