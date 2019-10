Psg, pazza proposta per trattenere Mbappé: 50 milioni netti all’anno

50 milioni netti all’anno per convincere Kylian Mbappé a restare a Parigi. Sarebbe questa la pazza idea del Paris Saint-Germain per trattenere l’attaccante campione del mondo nella capitale.

Una proposta monstre che si sposta parecchio dalle cifre record che prende l’altra stella dei parigini Neymar, fermo a quota 36,8 milioni. Stando a quanto riporta El Chiringuito, la dirigenza del Psg avrebbe in mente un mega rinnovo a cifre elevatissime per far sentire Mbappé al centro del progetto. Il primo passo, come detto, è quello di dargli uno stipendio di molto superiore a quello di O’Ney, il secondo è quello di assicurarsi la firma del giocatore per parecchi anni in modo da non doversi preoccupare di eventuali avances di Real Madrid o altri club.