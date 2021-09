Psg, Pochettino ancora incredulo: “Non pensavo potesse arrivare Messi”

Mauricio Pochettino si dice ancora incredulo all'idea di avere Leo Messi in squadra

Con l'arrivo di Leo Messi, tutti gli occhi saranno puntati sul Paris Saint-Germain. Il club francese sarà una delle formazioni candidate alla vittoria finale in Champions League. Il tecnico Mauricio Pochettino ha rivelato in un'intervista rilasciata al sito dell'Uefa un retroscena sull'arrivo del fuoriclasse argentino in estate: "Potrei non essere la persona più appropriata per descriverlo. Non ho le parole, ci sono persone che hanno un vocabolario più ampio per descrivere Leo come meriterebbe. Sarà sempre considerato tra i migliori al mondo. Da quando è arrivato si è adattato molto velocemente e si è allenato molto bene, cercando di raggiungere il suo massimo livello il prima possibile. L'ho sempre ammirato come avversario, vederlo allenarsi con noi è davvero bello. Non pensavo fosse possibile il suo arrivo; quando si presenta un'occasione del genere e tutto si svolge così velocemente, potresti non rendertene conto subito".