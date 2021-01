Psg, Pochettino si gode i ‘Fantastici 4’: “Felice per loro. Abbiamo tante opzioni. Su Mbappé…”

Quattro gol e Montpellier abbattuto. Fa festa il Paris Saint-Germain di Mauricio Pochettino che si gode le reti dei suoi “Fantastici 4”: Mbappé, due reti, Di Maria, autore di un assist, Neymar e Icardi ancora a segno. Intervenuto ai microfoni della stampa francese dopo la vittoria, il tecnico ha parlato della squadra ed in particolare della doppietta del giovane parigino che era in astinenza da gol da tempo.

Pochettino: “Felice e ancora più fiducioso. Su Mbappé…”

“È una vittoria importante. Ci aiuterà a costruire ancora maggiore fiducia e ci permettere di stare in alto in classifica”, ha detto Pochettino dopo il 4-0 ottenuto. E sui protagonisti del match: “Con la squadra che abbiamo possiamo contare davvero su tante opzioni. Sono davvero soddisfatto di loro, ma dobbiamo ancora vedere quale sia la combinazione migliore”.

Nello specifico, poi, Pochettino ha parlato di Mbappé, tornato al gol dopo tanto tempo: “Ero già contento di come stava giocando Mbappé e ora sono contento che abbia segnato. La fiducia è vitale per un attaccante. Neymar? Sono soddisfatto di Neymar e del modo in cui ha seguito. Il suo impegno per la causa è importante. È fondamentale ai miei occhi avere una squadra equilibrata e gli attaccanti fanno la loro parte in questo”.