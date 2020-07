Psg, pronto l’assalto per il gioiello del Manchester United

Il Psg inizia a guardarsi attorno per rinforzare la rosa in vista della prossima stagione. I francesi vogliono confermarsi in campionato e tentare l’assalto alla Champions League, e per farlo servono giocatori di alto valore.

ALTAMENTE COMPETITIVI

L’idea del Psg è da sempre quella di essere altamente competitivi in ogni manifestazione sportiva. Finora l’obiettivo è riuscito dentro i confini nazionali, mentre a livello europeo i parigini hanno fatto un po’ di fatica in più. Per tentare di centrare l’obiettivo tanto desiderato della coppa dalle grandi orecchie, servono giocatori freschi e dal valore molto alto, in grado di battere gli avversari per supremazia fisica e tecnica. Corrisponde a tale identikit il giocatore del Manchester United cercato da Leonardo in questi giorni.

OBIETTIVO RASHFORD

Secondo quanto riportato dal giornale online The Independent, Leonardo in questi giorni avrebbe fatto un sondaggio per portare a Parigi Marcus Rashford, attaccante di proprietà del Manchester United, in scadenza nel 2023. Classe 1997, il calciatore inglese rappresenta il mix di forza fisica e superiorità tecnica tanto cercato dal Psg, che adesso sarebbe disposto a pagare più di 100 milioni di euro pur di aggiudicarsi le prestazioni del ragazzo. In stagione il giocatore dei Red Devils ha segnato 21 gol e realizzato 10 assist in 38 presenze tra coppe e campionato. La volontà del giocatore potrebbe fare la differenza all’interno di una trattativa complicata tra i due club, che per adesso stanno soltanto discutendo in attesa di far partire la trattativa vera e propria.