PSG, quale futuro per Neymar? Pochettino: “Ci sono tanti modi per essere leader…”

Il Paris Saint-Germain è chiamato a profondi cambiamenti con la nuova gestione di Mauricio Pochettino. Il tecnico argentino rimpiazza l’esonerato Thomas Tuchel. Non cambiano gli obiettivi: dominare ancora in Francia e provare a vendicare la sconfitta in finale di Champions League contro il Bayern Monaco nella scorsa edizione. Ma in questo nuovo ciclo, quale ruolo avrà Neymar?

POSIZIONE

Del fuoriclasse brasiliano ha parlato lo stesso Pochettino in conferenza stampa: “Quando tornerà in squadra, dovremo trovare la posizione in cui si esprime al meglio. Non è solo una questione di modulo, non mi piace parlare di un modulo, è una questione di come si comporta la squadra con o senza palla. Per tutti i giocatori è necessario trovare le posizioni in modo che esprimano le proprie potenzialità e aiutino la squadra a lottare su tutti i fronti. Sulla sua leadership, direi che ci sono molti modi per esprimere la leadership. Più leader ho negli spogliatoi e in campo, meglio è. Per quanto riguarda la fascia, Marquinhos è il capitano e con ogni probabilità resterà tale”.