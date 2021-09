Psg, quando tocca a Sergio Ramos? Pochettino: “Non c’è una data precisa”

Sergio Ramos, per ora, non ha ancora fatto fare al Psg il salto di qualità. Mauricio Pochettino fa il punto della situazione

E' stato sicuramente uno dei grandi colpi di mercato piazzati dal Paris Saint-Germain durante la sessione estiva. Tuttavia, per il momento, Sergio Ramos non si è ancora visto in campo per fornire pienamente il suo contributo. Il tecnico dei parigini Mauricio Pochettino ha dato la sua spiegazione in conferenza stampa sulla situazione del difensore spagnolo, icona dei recenti trionfi del Real Madrid: "Non c'è una data per quanto tornerà disponibile, ma siamo ottimisti: presto potrà stare con noi. E' in fase di recupero, sta bene moralmente. Chiaramente un calciatore vuole sempre giocare, è questo a renderlo felice. Ma siamo tranquilli e lui pure deve esserlo. Quando sarà completamente recupero e raggiungerà il livello dei compagni sicuramente avrà la possibilità di giocare e speriamo che sarà presto". Una speranza condivisa con i tifosi del Paris Saint-Germain, impazienti di vedere insieme tutti i campioni arrivati nell'ultima pazza estate.