Psg, rabbia Tuchel: “Pari col Bordeaux? Ci è mancato tutto. Non posso difendere la squadra…”

Thomas Tuchel, allenatore del Paris Saint-Germain, non le manda certo a dire alla sua squadra a seguito del pareggio in campionato contro il Bordeaux. Il mister dei capitolini se l’è presa con l’atteggiamento dei suoi che, dopo essere andati sotto nel risultato a causa di un’autorete, sono stati capaci di ribaltare la sfida con Neymar e Kean ma anche di farsi raggiungere per il 2-2 finale.

Tuchel: “Non posso difendere la squadra”

Intervenuto dopo la sfida, come riportano i media francesi, Tuchel ha analizzato il momento dei suoi proferendo parole molto critiche verso la squadra: “Nel primo tempo abbiamo seguito il piano che ci eravamo prefissati, ma non abbiamo chiuso la partita commettendo molti errori negli ultimi passaggi”, ha detto l’allenatore dei parigini. “Ma nella ripresa ci è mancato tutto, abbiamo fatto fatica e siamo stati disordinati: non so darmi una spiegazione per quanto accaduto, ma so che non si può giocare così. Sono molto deluso per la prestazione, abbiamo avuto tempo a sufficienza per recuperare dopo la Champions League e dunque non posso accettare la seconda metà di gara deludente. Verratti e Rafinha sono stati molto bravi, ma il risultato dipende dall’intera squadra. Per questa ragione, non posso difendere i miei uomini dopo questa gara come faccio sempre se ci sono motivi, ma non in questa occasione. Ora prepareremo la sfida di Champions League contro il Manchester United”.