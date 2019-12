Psg, Sarabia: “Siamo i migliori d’Europa, vogliamo la Champions”

Assalto alla Champions League. Questo l’obiettivo del Paris Saint-Germain, che, dopo aver superato la fase a gironi al primo posto, se la vedrà con il Borussia Dortmund agli ottavi di finale. Delle ambizioni dei parigini, a Marca, ha parlato Pablo Sarabia.

CHAMPIONS – “Se siamo la miglior squadra d’Europa? Forse sì. L’allenatore ha tantissime possibilità di scelta, questo è fondamentale per non essere prevedibili. Cercheremo di far sì che questo possa essere il nostro anno in Champions”.

NEYMAR – “Sta bene, è una persona che si fa amare e che ha molto peso nello spogliatoio. Ci aiuterà molto”.

