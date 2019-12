Psg, Sarabia sicuro: “Abbiamo l’attacco più forte del mondo”

Senza rivali in Francia, dove guida la classifica con quattro punti di vantaggio sul Marsiglia, che però ha giocato due partite in più, e passaggio agli ottavi di finale di Champions League da prima del girone davanti al Real Madrid. Stiamo parlando del Paris Saint-Germain, che da qualche anno a questa parte sta andando alla ricerca della massima competizione continentale. Un traguardo che i francesi non vogliono lasciarsi sfuggire, forti di un attacco che Pablo Sarabia, a Telefoot, ha definito “il migliore al mondo”.

ATTACCO – “Abbiamo il miglior attacco al mondo e nella nostra squadra c’è competizione in ogni zona del campo. Sappiamo che in Champions non possiamo rilassarci in nessun momento, perché in questa competizione ogni dettaglio conta”.

