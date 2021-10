Psg sconfitto, Pochettino: “Tanto lavoro da fare, siamo delusi”

Il tecnico Mauricio Pochettino commenta la sconfitta del Paris Saint-Germain contro il Rennes

Colpo di scena in Ligue1. Il Paris Saint-Germain perde per la prima volta in campionato, sconfitto per 2-0 in casa del Rennes. Il tecnico Mauricio Pochettino analizza il k.o. in conferenza stampa senza negare la propria amarezza: "Siamo arrabbiati perché a nessuno piace perdere, c'è delusione visto che non siamo riusciti a sfruttare le occasioni che ci sono capitate. Abbiamo spinto per 25-30 minuti senza trovare il gol, non possiamo non essere tristi per quanto accaduto ma allo stesso tempo siamo consapevoli che c'è ancora tanto lavoro da fare".