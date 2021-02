Psg, segnali d’amore di Neymar: “Qui sono felice e spero Mbappé rimanga con noi…”

Due gol, su rigore, che non sono bastati al suo Paris Saint-Germain per vincere contro il Loriet. Neymar non si gode la doppietta personale fino in fondo ma giura amore e fedeltà al club parigino. In un’intervista a TF1, il brasiliano ha parlato della sua voglia di continuare col club francese e della speranza di poterlo fare ancora con Kylian Mbappé.

Neymar: “Felice al Psg. Spero Mbappé rimanga”

“Sono molto felice oggi. Mi sento bene, mi sono adattato ad ogni cosa e sono più calmo. Sono molto felice qui, voglio rimanere al Psg”, ha ribadito Neymar con forza riguardo al proprio futuro. Poi, pensando anche alla squadra e ai compagni: “Mbappé? Spero che anche Kylian voglia restare qui. Ovviamente questo è l’augurio di tutti i tifosi, vogliamo che il Psg rimanga una grande squadra e voglio continuare a fare quello che ho sempre fatto: giocare a calcio ed essere felice, questo è il massimo”.

Parole al miele da parte di O’Ney che nel 2017 era stato acquistato per 222 milioni di euro dal Barcellona e che adesso vuole portare più in alto possibile il Psg. Allo stesso tempo, le sue parole sul compagno di squadra fanno ben capire come i rumors sul destino del francesino, in qualche modo, si sentano anche nello spogliatoio…