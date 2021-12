PSG, Sergio Ramos si scusa per l’espulsione: “Un nuovo giorno per imparare”

Sergio Ramos, dopo l'espulsione contro il Lorient, si è scusato con i tifosi.

Il giocatore del PSG, Sergio Ramos, ieri sera contro il Lorient, è sceso in campo disputando la terza partita con la maglia del club francese. Entrato nel secondo tempo al posto di Nuno Mendes, il difensore ex Real Madrid è stato espulso per somma di ammonizioni a meno di cinque minuti dalla fine dal triplice fischio finale e poi si è scusato con tutti i tifosi parigini sul proprio profilo Twitter: "Oggi è un nuovo giorno per imparare. Domani è un nuovo giorno per migliorare. Guardando sempre avanti con coraggio e senza paura!”. Nonostante il pareggio, il PSG rimane in testa al campionato francese con 46 punti in classifica, ben 13 in più del Nizza, al secondo posto.