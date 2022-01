PSG, sorpresa Mbappè: pensa al rinnovo a una condizione. Il Real può attendere

Dopo quest'estate, il futuro di Mbappe potrebbe essere ancora in Francia

Dopo i numerosi tentativi di quest’estate da parte del Real Madrid per ingaggiare Kylian Mbappè, il futuro della stella parigina potrebbe essere ancora in Francia. Secondo quanto riportato dal quotidiano francese Le Parisien, il possibile arrivo di Zinedine Zidane sulla panchina del Paris Saint-Germain e alcuni possibili cambiamenti all'interno della squadra potrebbero far cambiare idea al giocatore, convincendolo a rinnovare il suo contratto. L’ex Monaco infatti, starebbe pensando ora seriamente di prolungare il suo accordo, in scadenza a giugno 2022, con il suo attuale club. Sin qui in questa stagione, Mbappe ha dato un apporto significativo al PSG con i suoi 18 gol e 15 assist in 26 presenze, tra tutte le competizioni.