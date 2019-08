PSG, tensione Mbappé-Neymar: il francese caccia il compagno dai festeggiamenti

Nemmeno il tempo di assaporare il primo trofeo stagionale e l’atmosfera torna ad essere incandescente in casa Paris Saint-Germain. Ancora una volta uno dei protagonisti è Neymar. Il brasiliano ha fatto sapere di non poter disputare alcuna amichevole pre-stagione per poter arrivare al top della forma all’inizio della Ligue 1. Oggi, l’ex Barcellona non ha preso parte alla Supercoppa di Francia, vinta dai suoi compagni contro il Rennes per 2-1. Il caso è deflagrato nel corso dei festeggiamenti. O’Ney ha fatto di tutto per non essere coinvolto dalle esultanze dei compagni, finché Marco Verratti non lo ha costretto a partecipare alla gioia collettiva. Tuttavia, al momento della foto di rito, Kylian Mbappé si è reso protagonista di un gesto plateale, “cacciando” il brasiliano dal resto della squadra. Qualcosa si è davvero rotto all’interno dell’Invincibile Armata francese?