Psg, Thiago Silva: “Futuro? Sogno un ritorno al Fluminense…”

Ancora tutto da decifrare il futuro di Thiago Silva. Il difensore, al termine della stagione, andrà infatti in scadenza di contratto con il Paris Saint-Germain e sarà libero di trovarsi una nuova sistemazione. Tra le varie ipotesi circolate in questi giorni, anche quella di un ritorno al Fluminense, club nel quale ha già giocato dal 2006 al 2008. Su questa possibilità, a SporTV, si è soffermato il brasiliano.

FLUMINENSE – “Tornare? E’ un mio desiderio: in uno dei momenti più delicati per la mia carriera, il Fluminense mi ha aperto le porte. Ho enorme gratitudine per questo: penso che prima o poi tornerò ad indossare quella maglia”.