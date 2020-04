Psg, Thiago Silva: “Momento difficile, ma dobbiamo essere professionali: non siamo in vacanza”

L’emergenza Coronavirus ha imposto lo stop dei campionati anche in Francia, dove il Paris Saint-Germain stava guidando la classifica di Ligue 1. Della situazione, alla tv ufficiale del club, ha parlato il difensore dei parigini Thiago Silva.

MOMENTO DIFFICILE – “Mi sento spesso con l’allenatore, ci scriviamo. Con i compagni abbiamo un gruppo su WhatsApp nel quale parliamo continuamente per aggiornarci sulle novità in vista del ritorno in campo. Dobbiamo essere professionali e continuare a lavorare: non siamo in vacanza, dovremo farci trovare pronti nel caso in cui si dovesse riprendere a giocare. Stiamo attraversando un momento difficile, noi possiamo solamente adattarci: questa è la vita. Il lato positivo è che possiamo goderci un po’ di più la famiglia”.

