Psg, Thiago Silva trattiene Neymar: “Per noi è indispensabile. Credo possa rimanere, ma…”

Dopo il ko alla seconda giornata di Ligue 1, il Psg si lecca le ferite. Il 2-1 subito dal Rennes ha avuto un effetto diverso all’interno dell’ambiente parigino. Dopo le parole del tecnico Tuchel, arrivano anche quelle del capitano, il difensore brasiliano Thiago Silva.

In modo particolare, però, il centrale ex Milan, ha parlato del connazionale Neymar e delle problematiche legate alle vicende di mercato che lo riguardano. Ecco le sue parole riportate da Goal.com:

FONDAMENTALE – “Non credo che si debba dire che la colpa della sconfitta sia di Neymar. Ok, la situazione non è facile, ma lui non era in campo. Siamo noi che scendiamo sul terreno di gioco. Non bisogna dargli colpe”, ha detto Thiago Silva che poi su O’Ney continua: “Neymar è un giocatore indispensabile per noi e sinceramente ci manca. Io spero che alla fine di tutto rimanga con noi. Perché è un ragazzo incredibile e un giocatore fantastico. Ma dobbiamo comunque aspettare la fine del mercato per sapere cosa accadrà. Io sento che possa rimanere qui con noi. Neymar è un giocatore chiave per il Psg ma è una situazione delicata e la deve risolvere lui con la società. Se rimane saremo molto più forti”.