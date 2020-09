PSG, Tuchel ammette: “Sorpreso che Florenzi abbia fatto il difensore”

Il Paris Saint-Germain si mette al lavoro per rinforzare il proprio organico. I francesi vogliono rifarsi dopo la delusione per la finale di Champions League persa contro il Bayern Monaco. Il primo tassello è Alessandro Florenzi, arrivato in prestito dalla Roma.

SORPRESA

Thomas Tuchel commenta il nuovo innesto in conferenza stampa: “Forse potrebbe giocare perché è una gara importante. Aspettiamo gli ultimi allenamenti prima di prendere una decisione. Ha giocato con i tre dietro nell’Italia e questa cosa mi ha sorpreso perché per me è un giocatore più offensivo. Ma ha fatto bene. Spero che sarà lo stesso giocatore visto nella Roma, molto affidabile. Nella Serie A è stato uno dei migliori in questa posizione per anni. Lo seguo da tanto tempo perché mi piace la sua energia in campo, spero sia pronto per giocare. Si è inserito rapidamente, se potrà scendere in campo giocherà titolare”.