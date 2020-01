PSG, Tuchel blinda Cavani e Paredes: “Sono fiducioso, resteranno qui”

Per una volta, il Paris Saint-Germain deve difendere i suoi gioielli. Il club parigino, infatti, è costretto a fare muro contro le richieste per Edinson Cavani e Leandro Paredes, accostati ad Atletico Madrid e Juventus. Il tecnico dei francesi Thomas Tuchel ha fatto chiarezza su questa situazione: “Paredes ha giocato molto durante l’ultima fase della stagione e credo abbia dimostrato di poter essere importante per noi- Ha fatto vedere di essere capace di stare nel nostro gioco. Per quanto riguarda Cavani, invece, per lui è stata dura perché è stato infortunato più volte e non è sempre riuscito a trovare ritmo. Ma è tornato e si sta preparando, ho fiducia in lui così come in Paredes. Credo che resteranno”.