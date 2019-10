Psg, Tuchel: “Cavani via? Io conto su di lui, verrà trovata una soluzione”

Edinson Cavani sembra destinato a lasciare il Paris Saint-Germain. Sull’attaccante uruguaiano, che andrà in scadenza di contratto nel 2020, ha concentrato le proprie attenzioni l’Atletico Madrid di Diego Simeone, desideroso di rinforzare il proprio reparto offensivo. Ad allontanare le voci di addio, in conferenza stampa, è però intervenuto il tecnico dei parigini Thomas Tuchel.

RINNOVO – “Per parlare di rinnovo è ancora presto, ma sono convinto che Edinson avrà un confronto con i dirigenti durante il quale verà trovata una soluzione. Io conto su di lui al 100%: per noi è infatti un elemento importante, non solo in campo, ma anche nello spogliatoio”.