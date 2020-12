Psg, Tuchel è sicuro: “A fine stagione vinceremo noi la Ligue 1”

Thomas Tuchel, tecnico del Psg, si gode la vittoria ottenuta con un bel poker ai danni dello Strasburgo. Successo da tre punti per i campioni in carica della Ligue 1 che, però, non riescono a tornare in testa e rimangono a -1 dalla vetta occupata dalla coppia Lille e Lione. Il mister, intervenuto ai microfoni dei media transalpini dopo la partita, si è comunque detto fiducioso in ottica del risultato finale di fine anno.

Psg, Tuchel sicuro: “Vinceremo noi la Ligue 1”

“Ci aspettiamo sempre tanto da noi. Non è sempre facile giocare ad alti livelli con i tanti impegni del calendario”, ha esordito Tuchel. “Nonostante le grandi fatiche di questo avvio abbiamo finito il girone in Champions al primo posto quindi il bilancio è positivo. Siamo molto stanchi mentalmente ma nelle ultime due partite ci abbiamo messo il cuore e abbiamo lottato”.

“Cosa mi auguro per il 2021? Sicuramente che tutti i calciatori tornino in forma e non si infortunino. Sono convinto che alla fine saremo noi i campioni”.