Psg, Tuchel esalta Neymar: “Decisivo. Fa la differenza. Abbiamo bisogno di lui…”

Un altro gol pesante, un’altra rete da tre punti. Non poteva sperare in un ritorno migliore Neymar che in due partite disputate in questa stagione con il Paris Saint-Germain ha regalato due vittorie.

Anche nella sfida della notte contro il Lione, il brasiliano è stato decisivo con il gol allo scadere che ha permesso alla squadra di Tuchel di portare a casa la vittoria. Come riporta L’Equipe, lo stesso tecnico dei francesi ha commentato la prova di O’Ney esaltandone le doti e l’importanza all’interno della squadra.

FONDAMENTALE – “Il gol nel finale ci dà un sospiro di sollievo. È un gol meritato, mi è piaciuta la prestazione della squadra. Il Lione ha iniziato bene, ma poi abbiamo gestito la partita”, ha detto Tuchel sulla gara. E poi su Neymar: “Può segnare in ogni gara. Può fare molto meglio, gli manca ritmo, che arriverà ma è un campione. Per noi è decisivo perché fa la differenza in gare come queste. Non è ancora al massimo della forma avendo giocato poco ma quando lo sarà, per noi sarà un vantaggio…”.