Psg, Tuchel: “Icardi non gioca? In campo solo chi segna…”

Mauro Icardi ha perso il tocco magico dei primi match al Paris Saint-Germain e anche il posto da titolare. Thomas Tuchel gli sta preferendo Edinson Cavani, tornato protagonista a suon di reti e prestazioni convincenti.

Intervenuto in conferenza stampa a margine della gara di campionato contro il Digione, il tecnico ha risposto alle domande sui suoi attaccanti: “Perché Icardi non gioca? Mi fate sempre la stessa domanda su Icardi. Prima mi chiedevate perché Cavani non giocava, adesso tocca a Icardi. Noi diamo fiducia a tutti. Semplicemente ho avuto l’impressione che fosse arrivato il momento di Cavani e scelgo Cavani. Si trova in un momento importante della stagione ed Edy ha dato tutto: ha segnato un gol e servito un assist, ha avuto tante occasioni. Con gli attaccanti funziona così; questo vale per tutti, ma a maggior ragione per loro. Se segnano e fanno la differenza, allora restano in campo”, ha spiegato Tuchel.