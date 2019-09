Psg, Tuchel lancia Icardi: “Domani potrebbe giocare, deve trovare il ritmo. E c’è concorrenza”

Potrebbe già scoccare l’ora di Mauro Icardi al Paris Saint-Germain. L’attaccante argentino, arrivato dall’Inter nell’ultimo giorno di mercato, da tempo non gioca un match ufficiale, eppure in conferenza stampa il suo allenatore Thomas Tuchel ha riferito che domani, contro lo Strasburgo, potrebbero esserci minuti per lui: “Deve trovare il ritmo, ma è molto contento di essere qui. In questi giorni l’ho visto positivo, libero mentalmente, sono sicuro che ci aiuterà. Forse lo utilizzerò domani, vediamo per quanti minuti. È chiaro che ci sarà concorrenza, deve metterselo in testa”. Il 26enne di Rosario è stato escluso immediatamente dal nuovo allenatore interista Conte, per cui l’ultima sua gara ufficiale risale alla scorsa stagione. E chissà se, oltre a domani in Ligue 1, partirà titolare mercoledì sera in Champions contro il Real Madrid…