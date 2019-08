Psg, Tuchel: “Neymar? Non possiamo cederlo senza avere un sostituto…”

Non è bastata al Paris Saint-Germain la rete di Cavani per vincere contro il Rennes. Alla seconda giornata di Ligue 1, ecco il primo, ed inaspettato stop, dei campioni in carica. La squadra di Tuchel si è arresa ai colpi di Niang e Del Castillo.

Al termine della gara, il tecnico dei francesi ha commentato il ko e si è soffermato, in modo particolare, sulla situazione legata a Neymar. Il brasiliano, da tempo, è al centro della telenovela di mercato che lo vorrebbe lontano da Parigi e prossimo all’approdo in Spagna alla corte di Barcellona o Real Madrid.

CONDIZIONE NECESSARIA – Tuchel non si nasconde e parlando di O’Ney ammette in conferenza stampa: “Per cederlo, dobbiamo prima rimpiazzarlo. Neymar è un giocatore che necessita di un sostituto. Questa situazione non si concluderà oggi o domani. Se resterà qui sarà importante perché è un calciatore abile nell’uno contro uno e questo serve a tutte le squadre. Perché non ha giocato? Non può adesso, perché si è allenato poco e potrebbe rischiare una ricaduta dopo l’infortunio”. E sul ko ha aggiunto: “Per me non è una sorpresa. Siamo stati lenti, prevedibili. Abbiamo peccato in questo ed è normale che vada a finire così”.