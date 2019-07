Psg, Tuchel: “Neymar? Per ora è un nostro giocatore…”

Continua il tormentone relativo al futuro di Neymar. L’attaccante ha più volte manifestato il suo desiderio di lasciare il Paris Saint-Germain, ma il club, da parte sua, starebbe facendo di tutto per convincere il brasiliano a tornare sui suoi passi. Una situazione incandescente, con la squadra che, nel frattempo, ha battuto per 3-0 in amichevole il Sydney Fc. E proprio su Neymar, al termine della gara, si è soffermato a parlare il tecnico dei francesi Thomas Tuchel.

NEYMAR – “Per quanto mi riguarda, al momento non ho notizie sul suo futuro. Per adesso però è qui con noi e continua ad essere un nostro giocatore”