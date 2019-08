Psg, Tuchel: “Neymar? Sta bene, ma senza chiarezza non giocherà…”

La situazione di Neymar continua ad essere tema ricorrente a Parigi, sponda Paris Saint-Germain. Sull’attaccante sono tanti i rumors di mercato che continuano a circolare. Real Madrid, Barcellona e Juventus le possibili destinazioni. Attenzione però anche all’ipotesi permanenza.

A margine della conferenza stampa di vigilia del match dei francesi contro il Tolosa, valido per la terza giornata di Ligue 1, il tecnico Thomas Tuchel ha parlato anche del brasiliano e del suo possibile impiego da qui in futuro.

CHIAREZZA – “Neymar è sempre più in forma, sta acquisendo sempre più fiducia dopo l’infortunio. E si è allenato sempre con la squadra. Ha fatto tutti gli allenamenti con qualità, voglia e intensità. Ma la situazione tra lui e il club è sempre la stessa. La posizione del il club è chiara: fino a quando la situazione non sarà risolta, Neymar non giocherà. Se la situazione viene chiarita prima della gara di domani, giocherà, in caso contrario, no”, ha detto Tuchel che poi ha ribadito: “Naturalmente questa situazione può influenzare la squadra, siamo consapevoli che un calciatore come Neymar è sempre interessante sia che stia qui sia che sia altrove. Dobbiamo adattarci al momento, ma chiaramente non è la situazione migliore per la squadra”.