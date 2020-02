Psg, Tuchel: “Niente di personale tra me e Mbappé, non andrà via”

Rapporti tesi tra Kylian Mbappé e Thomas Tuchel. Il fuoriclasse del Paris Saint-Germain non ha infatti preso di buon grado la decisione del suo allenatore di richiamarlo in panchina durante la gara con il Montpellier, vinta dai parigini per 5-0. Dell’argomento, alla vigilia della gara con il Nantes, ha parlato proprio il tecnico dei francesi.

SCONTRO – “Tra me e Kylian non c’è nulla di personale, so che non vuole essere sostituito, è normale, ma io voglio dare minuti anche a coloro che sono in panchina. Non credo che quello che è accaduto sabato possa spingere Mbappé a lascare il club. E’ un nostro giocatore ed è sotto contratto. Sono sicuro che lo spogliatoio capisce le mie decisioni”.