Psg, Tuchel pazzo di Kean: “Senza paura e coraggioso. Non vorrei essere un difensore contro di lui in questo momento…”

Ancora una rete, ancora una vittoria. Il Paris Saint-Germain si gode Moise Kean, autore del gol che ha aperto la gara tra i parigini e il Rennes nel sabato di Ligue 1. Momento di forma strepitoso per il centravanti che, purtroppo, ha subito anche un leggero problemino fisico, che in ogni caso non preoccupa mister Tuchel. Ed è proprio il tecnico il più contento in casa francese per le prestazioni del neo arrivato. Parlando in conferenza stampa dopo la partita, l’allenatore tedesco ha esaltato le qualità dell’ex Juventus ed Everton.

Tuchel si gode Kean

“Kean sta dimostrando grande cuore e coraggio. Ha grande intensità e non ha alcuna paura”, ha detto Tuchel sul centravanti italiano. “Fa quello che serve e in questo momento non vorrei mai essere un difensore che deve difendere contro di lui. Devo dire che sfidarlo ora è dura, davvero dura. Per noi Moise è davvero importante. In passato ci è mancato un calciatore come lui”.

Insomma, grandi elogi per l’attaccante italiano che è diventato oramai pedino insostituibile nello scacchiere del Psg andando a completare un reparto avanzato davvero incredibile con personaggi del calibro di Neymar, Mbappé, Di Maria e Icardi…