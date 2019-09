Psg, Tuchel: “Per Neymar non è stato facile, ma nemmeno per i tifosi”

Il Paris Saint-Germain ha vinto oggi 1-0 nel recupero contro lo Strasburgo grazie al gran gol di Neymar in rovesciata. Una giornata molto particolare per il brasiliano, fischiato e insultato fin dal riscaldamento. Le sue parole le abbiamo già lette, ecco invece quanto affermato dal tecnico dei parigini Thomas Tuchel a L’Èquipe: “Non è stato facile, Neymar è un ragazzo molto sensibile. Non è stato semplice però nemmeno per i tifosi assistere a tale sessione di mercato. Ma io non sono tenuto a giudicare tali reazioni, può giocare meglio e fare più dribbling, però è normale che deve giocare di più per ritrovare ritmo. Sulla partita? È stata dura trovare spazi, non abbiamo espresso il miglior gioco, ma dopo la sosta è sempre così”.