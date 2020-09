Psg, Tuchel: “Preoccupato per possibili squalifiche dopo il Marsiglia. Quando torneranno gli attaccanti…”

Teme il giudice sportivo e le possibili sanzioni alla sua squadra dopo il match ad alto tasso di aggressività andato in scena contro il Marsiglia. Thomas Tuchel, tecnico del Psg, non si nasconde e come riportano i media francesi è tornato a parlare dopo il k.o. con rissa contro l’OM. Intervenuto in conferenza stampa in vista della gara odierna contro il Metz, l’allenatore dei parigini ha commentato la situazione della sua squadra.

Psg, Tuchel: “Preoccupato per possibili squalifiche”

“La realtà è che arriviamo da tre sconfitte di fila. Non possiamo limitarci a guardare i risultati, se vogliono dire che siamo in crisi va bene”, ha esordito senza giri di parole Tuchel che vede la sua squadra ancora a quota zero dopo due turni di Ligue 1 e la finale di Champions League persa contro il Bayern Monaco. “Possiamo solo guardare il nostro gruppo e il nostro stato. Mancheranno quattro attaccanti col Metz, siamo senza preparazione e senza amichevoli. Con gli attaccanti vinceremo le partite”.

E a proposito di attaccanti. Sul caso che ha coinvolto Neymar che ora rischia una squalifica molto lunga: “Sono preoccupato, siamo tutti preoccupati per le decisioni che verranno prese”. E sul suo futuro: “Le sconfitte e il mio futuro? Ci sono sempre voci di addio quando un allenatore perde, ma sono assolutamente tranquillo in questo senso”.

