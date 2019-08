Psg, Tuchel: “Thiago Silva non ha più 25 anni. Neymar? Leonardo sa che voglio tenerlo…”

Dopo le parole alla vigilia della gara, ecco che Thomas Tuchel, allenatore del Paris Saint-Germain, rincara la dose e, come riporta L’Equipe, dopo il successo per 4-0 dei campioni della Ligue 1 sul Tolosa, ribadisce la propria posizione nei confronti dell’asso brasiliano Neymar. Non solo. Per l’ex tecnico del Borussia Dortmund, spazio anche ad un commento su Thiago Silva, definito, ormai, non più così giovane e agli infortuni di Cavani e Mbappé.

POST MATCH – Sugli infortuni di Cavani e Mbappé, Tuchel ha detto: “Non so se siano infortuni seri i loro, dovremo valutare le condizioni di entrambi anche in ottica Champions League. Thiago Silva in panchina? Thiago è stato utilizzato troppo sino ad ora. Senza l’infortunio di Kehrer, avrebbe già dovuto essere in panchina a Rennes. Gioca come un giocatore di 25 anni ma non ha più 25 anni. Questo è il motivo per cui dobbiamo rispettare le fasi di recupero. È fantastico, dà tutto ad ogni allenamento ma voglio gestirlo”. Ed infine su Neymar: “Leonardo sa che voglio tenerlo. Ma questo non dipende solo da lui. La situazione non è molto chiara e dobbiamo chiarirla al più presto”.