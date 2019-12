Psg, Tuchel: “Verratti ci manca, fa la differenza: ha grande qualità e porta positività”

Un infortunio, quello di Marco Verratti, che non aiuta di certo il Paris Saint-Germain, che comunque è primo in classifica in Ligue 1 con cinque punti di vantaggio sull’Olympique Marsiglia. “Verratti ci manca, certo, è uno che fa la differenza – ha detto il tecnico Thomas Tuchel in conferenza stampa -. Dà qualità e personalità alla squadra, dà sempre il 100%, si sente quando c’è in campo ed è sempre un ragazzo positivo: contro il Real Madrid ha giocato novanta minuti molto duri, lo aspettiamo per la sfida con il Galatasaray. È una fase in cui non stiamo esprimendo il nostro miglior calcio, lo sappiamo: vogliamo anche parlare di prestazioni, non solo di risultati. Rimango comunque positivo, è un bene che scendiamo in campo subito dopo il successo per 2-0 sul Nantes (oggi la sfida di Montpellier, ndr). La qualità non ci manca, la squadra ha dimostrato di aver un buono stato d’animo”.